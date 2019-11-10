ليبيا – عقد بمركز الأورام الهواري ببنغازي اجتماع ضم مدير مركز الأورام الدكتور علي الزناتي ومعاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي ورئيس قسم جوازات الصحة عقيد طلال الطواحني.

الإجتماع تم خلاله وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة الإطلاع على المشاكل التي يعانيها المرضى بخصوص إجراءات استخراج جواز السفر الإلكتروني.

وتم الاتفاق على إعطاء المرضى الأولوية وعلى آلية عمل لسرعة إنجاز جوازات سفر للحالات الصحية العاجلة.

وحضر الإجتماع رئيس قسم الشؤون الفنية بمصلحة الجوازات عقيد عادل العبيدي ورئيس قسم التدريب والتطوير بمصلحة الجوازات مقدم مهندس ناصر البكاي ومدير مستشفى الكلى الدكتور وسام الدرسي ومندوب عن وزارة الصحة لدى مصلحة الجوازات السيد فضل الدرسي.