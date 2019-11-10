ليبيا – ناقشت اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بالبرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت، مع عميد بلدية تاورغاء وممثلي من مستشفى تاورغاء العام كيفية مكافحة المرض في المدينة.

اللجنة أكدت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز الوطني لمكافحة الامراض استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووفقاً للإمكانيات المتاحة استعدادها في تأهيل وإعداد فرق محلية لتنفيذ برنامج المكافحة. يأتي ذلك عقب يوم علمي نظمه مستشفى تاورغاء العام بمشاركة المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت في مدينة تاورغاء وذلك تحت شعار “البحوث العلمية أساس الإستراتيجية الوطنية لعلاج ومكافحة مرض الليشمانيا”.