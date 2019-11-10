وقالت وكالة “بلومبرغ” إن التضخم السنوي في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مضيفة أن آخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر 2010.

ورأت “بلومبرغ” أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي كان السبب وراء نسبة التضخم الحالية.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 في المئة.

ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 في المئة في السنة المالية الحالية، كما رفع أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة.