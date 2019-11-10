إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، امس حقيقة اقتراب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم لوس أنجلوس جالاكسي، من الانتقال إلى ميلان خلال الموسم الحالي.

وكان دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي، قد زعم في تصريحات متلفزة أن إبراهيموفيتش على أعتاب التوقيع مع ميلان.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن ميلان ينكر وجود أي اتصال مع إبراهيموفيتش في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن مستقبل إبراهيموفيتش غير واضح حتى الآن، لكن لا يمكن استبعاد فرضية انتقاله إلى ميلان هذا الموسم.

وأوضحت أن الصفقة قد تحدث بسبب أن إبراهيموفيتش سينتقل لميلان بشكل مجاني، كما أن مهاجمي الروسونيري لا يؤدون بشكل جيد هذا الموسم.

وينتهي عقد المهاجم السويدي مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر / كانون أول المقبل.

المصدر: كووورة