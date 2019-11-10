الإمارات العربية – وصلت بعثة المنتخب السوري بكرة القدم للرجال اليوم إلى الإمارات للقاء منتخبي الصين والفليبين في الرابع عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبحسب “سانا”، فإن المنتخب السوري أجرى المنتخب تدريبا “استشفائيا” أمس السبت في ملعب الفيحاء بدمشق بإشراف المدير الفني فجر إبراهيم وغاب عنه خالد المبيض وأحمد الأشقر.

وقالت صفحات الجمهور السوري عل ى”فيسبوك” أن “رابطة مشجعي المنتخبات السورية استقبلت في الإمارات أفراد بعثة المنتخب الأولمبي وكذلك المنتخب الأول لدى وصولهم إلى مطار الشارقة..

وكان المنتخبان قد سافرا على متن طائرة واحدة من مطار دمشق الدولي باتجاه الشارقة ومنها إلى دبي حيث تنتظر المنتخب الأول مباراتان مهمتان في التصفيات المشتركة لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام كل من الصين والفيليبين يومي 14 و19 الشهر الحالي.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالتصفيات بتسع نقاط متقدما على نظيره الصيني بنقطتين ويأتي منتخب الفليبين ثالثا بأربع نقاط ثم منتخب المالديف رابعا بثلاث نقاط بينما يحتل منتخب غوام المركز الخامس والأخير دون نقاط.