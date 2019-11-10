إسبانيا – كشف تقرير إعلامي إسباني، امس عن وجود فتور في العلاقة بين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ثنائي برشلونة، خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن تدريبات برشلونة لا تشهد أي حديث بين ميسي وجريزمان.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن ميسي ولويس سواريز منزعجان حتى الآن من فيلم القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة، ولذلك يتم تجاهل جريزمان من جانب النجمين الأرجنتيني والأوروجوياني.

وعلى المستوى الفني، فإن هناك حالة من غياب الانسجام بين جريزمان وميسي، حيث أوضحت الإحصائيات أن اللاعب الفرنسي تلقى 4 تمريرات فقط من البرغوث أمام سلافيا براج في الجولة الماضية بدوري أبطال أوروبا، بينما فشل نجم أتلتيكو السابق في منح ليونيل تمريرة واحدة خلال المباراة.

يذكر أن جريزمان انضم لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

المصدر: كووورة