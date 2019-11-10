ليبيا – أعلن مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغاز، وليد الهلالي أن الهيئة لم تصدر تقريرها النهائ، الذي يمنح الموافقة على تشغيل محرقة النفايات الطبية في مركز بنغازي الطبي.

الهلالي إشترط في تصريحه وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أنه لن يتم منح الموافقة إلا بعد الخضوع للإشتراطات الصحيحة المتبعة في هذا الخصوص وأن تسعى إدارة المركز إلى توفير التقنيات الحديثة.

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي إلى أنه تم تشكيل فريق من الهيئة العامة للبيئة برئاسة عضو المجلس التسييري بيلدية بنغازي ومسؤول الملف البيئي بالمجلس مهندس أحمد الطيرة وعضوية كلاً من الخبير في مجال البيئة فرج المبروك ورئيس قسم المراقبة والتفتيش بالهيئة منى العرفي والموظفة في القسم انتصار المجبري ورئيس قسم الأذونات والإفراجات عبدالحفيظ القنين .

ولفت الهلالي إلى أن المحرقة الموجود ذات مواصفات ممتازة وقدرتها الاستيعابية تمكنها من حرق قرابة 450 كيلوغرام من المخلفات الطبية في الساعة.

كما أكد مدير فرع الهيئة العامة للبيئة بنغازي على أن الهيئة اشترطت تشغيل المحرقة لمدة أسبوع متواصل لأجل التأكد على العمل بشكل مستمر دون أي أعطال لكونها لم تُستخدم منذ أكثر من 20 عام.

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