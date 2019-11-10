الشيشان – وصل وفد من البحرين برئاسة الأمير خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم إلى العاصمة الشيشانية غروزني، في زيارة “ودية” تستغرق يومين.

وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على موقعه في قناة Telegram: “سيجول الوفد في جميع أنحاء الجمهورية، وسيزور جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس. لدينا علاقات وثيقة ودافئة مع البحرين. زرت المنامة مرتين، وعقدت لقاءات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين الآخرين”.

وسيتعرف الوفد الضيف، في جامعة القوات الخاصة الروسية، على سير تدريب للقوات الخاصة بالحرس الملكي في البحرين، وسيتم استعراض هذه الوحدة القتالية.

وفي أكتوبر الماضي، قام رئيس الشيشان بزيارة عمل إلى البحرين، والتقى مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقدم له دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

المصدر: تاس