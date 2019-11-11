ألمانيا – حذر أخصائي أورام سرطانية من 6 أطعمة غذائية للوقاية من الأمراض السرطانية، مبينا أن أكل 50 جرامًا فقط من هذه اللحوم يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%.

واتضح أن الأطعمة التي يتم شيّها على درجات حرارة عالية جدًّا، يطلق عليها أمينات عطرية غير متجانسة، وكذلك الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمسببة للسرطان.

ونستعرض 6 صنوف غذائية للوقاية من الأمراض السرطانية منها أولا.. اللحوم المصنّعة: تسبب السرطان، تمامًا مثل السجائر والأسبستوس. ووضعت على قائمتها الأطعمة مثل السجق والهوت دوغ، لأنَّ هذه الأطعمة تشكل على وجه الخصوص خطرًا للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ثانيا.. الفشار المفرقع في الميكروويف: تحتوي الأبخرة التي يطلقها على ثنائي الإسيتيل، وهو مركب يرتبط بسرطان الرئة”.

ثالثا.. السلمون المُربى في المزارع: يحتوي على الملوثات المسرطنة، أي أكثر بحوالى 16 مرة من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) مقارنة بالسلمون البري، ولذلك ينصح بشراء السلمون البري أكثر وطهوه في زيت الزيتون، حيث إنه جيد لصحة القلب.

رابعا.. اللحوم المشوية: تطلق على الأطعمة التي يتم شيّها على درجات حرارة عالية جدًّا، أمينات عطرية غير متجانسة، وكذلك الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمسببة للسرطان.

خامسا.. المحلّيات الاصطناعية:تسبب مخاطر السرطان التي ترتبط بها هذه المنتجات، كما أنه يستخدم هذه المنتجات بشكل معتدل للغاية، ويفضل المحليات التي أساسها نبتة ستيفا.

سادسا.. شرب الكحول: الصلة بين شرب الكحول وخطر الإصابة بالسرطان عالية جدًّا، وبالتالي وجدت عوامل مشتركة بين استهلاك الكحول والإصابة بسرطان الرأس والرقبة، والمريء والكبد، والثدي والقولون”.