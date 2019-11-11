ليبيا- أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي أمس الأحد تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة بالمطار والتابعة لإدارته ابتداء من اليوم الإثنين.

إدارة مطار بنينا أوضحت في بيان لها أن تعليق العمل جاء بناء على ما سبق في الأيام الماضية من الاعتصام وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي الإدارة.

يشار إلى أن العاملون بالمطار قد أصدروا بيان بتاريخ 5 نوفمبر الجاري للمطالبة بدعم مالي من الجهات المعنية للقيام بأعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار وتسديد الديون المتراكمة على إدارة المطار وتفعيل المشاريع المتوقفة.