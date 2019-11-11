ليبيا – أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بالمديرية ضبط تاجر مخدرات محكوم عليه غيابي لمدة تسع سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011.

المديرية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن ضبط التاجر تعد واحدة من أقوى الضربات التي يوجهها قسم البحث الجنائي بالمديرية ضد تجار المخدرات وذلك بتوجيهات من مدير الأمن بمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً والحد منها ومواجهتها وتفعيل الأداء الأمني من خلال دراسة حركة الجريمة وأسلوب إرتكابها.

وأوضحت أنه عندما وردت معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي مُفادُها قيام شخص بالإتجار بالمواد المُخدرة نوع حشيش وذلك من أمام منزله بمنطقة الماجوري تم تكليف مجموعة من قبل رئيس القسم وذلك بالبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات عن هذا الشخص.

وأضافت المديرية :”تبين أن هذا الشخص يقوم بجلب المخدرات نوع حشيش بواسطة مركبته ويقوم بالإتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله بمنطقة الماجوري وعلى الفور تم إعداد كمين له بعد ان تم مشاهدته يقوم بالإتجار أمام منزله وتم ضبطه متلبساً وهو على متن مركبته وبحوزته داخل المركبة علبة بلاستيك بها مادة بنية اللون يشتبه ان تكون مادة مخدرة حشيش وعددها أربع وعشرون قطعة 24 قطعة”.

كما لفتت المديرية إلى أن تاجر المخدرات تم ضبطه أثناء محاولته الهروب على أقدامه وبالتحقيق معه أعترف إنه يقوم بجلب المخدرات مستعملاً مركبته كما انه يقوم بالإتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله منذ فترة قديمة.

مديرية أمن بنغازي نوّهت إلى أن تاجر المخدرات محكوم عليه غيابياً لمدة تسع سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011 كما أعترف بإستجلاب المخدرات من عدة اشخاص ،مؤكدةً على أنها إتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.

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