روسيا – عرضت رئيسة تحرير “روسيا سيغودنيا” و”آر تي” التلفزيونية مارغريتا سيمونيان على الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، العمل في قناة “آر تي” الإسبانية، أسوة برئيس الإكوادور السابق.

وكتبت سيمونيان على “تويتر”: “أعرض على موراليس عملا رائعا، تقديم برنامج تلفزيوني في محطة الإذاعة الإسبانية​​. يقدم الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا برامج تلفزيونية لنا في قناة “آر تي” للسنة الثانية”.

من ناحية أخرى، عرضت المكسيك على لسان وزير خارجيتها مارسيلو إبرارد، اللجوء السياسي على الرئيس البوليفي المستقيل، وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر قائلا إن بلاده “تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف”.

من جهة أخرى، دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “الانقلاب” على حليفه اليساري إيفو موراليس، وقال مادورو على تويتر “ندين بشدة الانقلاب على شقيقنا الرئيس”.

من جهتها، دانت حكومة نيكاراغوا الانقلاب في بوليفيا، وقالت في بيان إنها “ترفض بشدة الممارسات التي تتجاهل الدستور والقوانين والمؤسسات التي تحكم الحياة الديمقراطية للأمم”.

وكان موراليس أعلن استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه.

المصدر: RT+ وكالات