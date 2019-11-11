‫ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عن سعادته باستقبال السفير التركي لدى ليبيا سرهات اكسين بمنزله في طرابلس اليوم الأحد.

السويحلي جدد بحسب صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” تقديره لموقف تركيا الداعم لما وصفها بـ”الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق) وحقها في فيما وصفه بـ”الدفاع عن طرابلس”.

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وشدد عضو المجلس الاستشاري ، على أنّ نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة لمن وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وأعرب السويحلي في ختام تصريحاته عن دعمه الكامل لحق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا ممن وصفهم بـ”الجماعات الإرهابية” في اشارة منه لدعمه للإجتياح التركي للاراضي السورية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني حليف الولايات المتحدة في حربها على تنظيم داعش شمال سوريا.