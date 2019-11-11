ليبيا – علق عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر على التقرير الذي سربته قناة الجزيرة القطرية والتي قالت بأنه تقرير للجنة العقوبات الأممية دون أن تنشره والذي قالت بأنه تضمن وجود 1000 جندي سوداني في ليبيا موجودين لتأمين مدينة بنغازي حسب زعمها، مضيفاً بأن آخر ما يحتاجه السودان هو تصدير ألف سوداني شقيق لسفك دماء شعب ليبيا.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أن آخر ما تتمناه الولايات المتحدة الأمريكية ان يتوغل نفوذ روسيا ليسيطر على الهلال النفطي في اشارة منه لنفس المزاعم الذي نشرتها القناة القطرية وعدد من وسائل الاعلام الامريكية عن تواجد روسي في ليبيا وهو ما نفته الخارجية الروسية جملةً وتفصيلاًَ.

وأضاف أن أبسط ما يتمناه الجميع هو أن يدرك المجلس الرئاسي خطورة الموقف والقدرة على الحركة السريعة.