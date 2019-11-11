ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن طرابلس سوف تتغير بها أشياء كثيرة عقب تحريرها من المليشيات المسلحة خاصة وأن الجماعات الإرهابية عطلت الحياة السياسية وأفسدت مناخها ونفذت أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي.

العباني كشف في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد عن أن هناك إجراءات سوف يتم اتخاذها تمهيدا لإرساء قواعد الدولة المدنية وإنهاء مظاهر الفساد.

وعن تلك الإجراءات، أوضح العباني أنه سيتم تفعيل الشرعية ومجلس النواب المنتخب كما سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة للإشراف على مركزية الدولة وتفعيل الحكم المحلي.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول:”كل من أجرم في حق الوطن والشعب الليبي وسعى لإفساد طرابلس وتكدير معيشية المواطنين سيتم محاسبته”.