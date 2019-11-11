بلغاريا – اوضح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، إن الغاز الروسي سيبدأ بالتدفق من بلغاريا إلى صربيا، عبر خط “السيل التركي” قبل حلول مايو 2020.

وأضاف: “سيتدفق الغاز بواسطة هذا الخط، عبر بلغاريا إلى صربيا قبل حلول مايو 2020 “. وأكد أنه يتم يوميا، مد 5 كيلومترات من هذا الخط. وقال: “وعند إنجاز القسم البلغاري من الخط المذكور، وتنجز صربيا قسمها، سنقوم بفضل خطوطنا بنقل الغاز وطرقنا البرية وسككنا الحديدية، بترتيب البزنس وسنحصل على العائدات على شكل رسوم”.

كما أشار بوريسوف، إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لممر النقل بين صربيا وبلغاريا. وقال رئيس الوزراء البلغاري: “هذا الطريق يقودنا إلى الغرب، وسيربط صربيا بالشرق مع موانئنا وإلى تركيا. سنقوم أيضا بتجديد النقل بالسكك الحديدية، وستنقل البضائع في القطارات بسرعة 180 كم/ساعة”.

ويتضمن مشروع “السيل التركي”، مد خط أنابيب لنقل الغاز عبر قاع البحر الأسود إلى الجزء الأوروبي من تركيا وإلى الحدود مع اليونان. الأنبوب الأول سيقوم بنقل الغاز إلى السوق التركية، والثاني – لتزويد دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وتنظر “غازبروم” إلى اليونان وإيطاليا وبلغاريا وصربيا وهنغاريا، كأسواق محتملة. تبلغ طاقة كل أنبوب 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: تاس