ليبيا – التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليومين الماضيين بالرجمة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة للتشاور حول مستجدات الأحداث بليبيا.

سلامة أطلع المشير حفتر بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في شهر ديسبمبر المقبل كما أستمع لوجهة نظر القيادة العامة حياله .

ومن جانبه، أكد المشير حفتر على الدور الهام للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا وعلى ما ورد ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها،مشدداً على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري.

يُشار إلى أن الزيارة كانت إيجابية للغاية في إطار طرح الأفكار وتبادل الرؤى ومساعدة البعثة في القيام بعملها في إطار المصلحة الوطنية لليبيا.