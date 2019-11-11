فقد يصبح تفحص ساعة التوقيت لمعرفة الوقت الذي أمضيته في الركض، أو النظر إلى شاشة هاتفك الذكي لمعرفة من يتصل بك، شيئا من الماضي وذلك بفضل “واجهة الآلة البشرية” الثورية التي تتيح عرض المعلومات مباشرة على بشرة الإنسان.

ويتألف هذا الابتكار الجديد، الذي أطلق عليه اسم “التيار الكهربائي المتناوب” أو اختصارا “أسيل”، من طبقة شفافة كهروضوئية مصنوعة من جسيمات دقيقة تبث الضوء ومثبتة بين طبقتين من إلكترودات الفضة المرنة متناهية الصغر.

تجعل الجسيمات الخزفية النانوية المضمّنة في البوليمر المطاطي شاشة عرض “أسيل” أكثر إضاءة من أي شيء آخر، مما يسمح لها بالظهور بوضوح حتى في غرفة مضاءة جيدا.

وما يجعل الشاشة على وجه التحديد مهمة للغاية، هو أنه يمكن لصقها على البشرة بصورة آمنة، وهي تبث ضوءا ساطعا للغاية حتى عند الفولتية المنخفضة، وتولد القليل من الحرارة المهدرة التي لا تتجاوز 45 درجة مئوية.

وقال منسق المشروع البروفيسور ديشنغ كونغ: “إن ما يسمى بمستشعر البشرة قد يسمح بالمراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم وحتى الجلوكوز.. وستوفر الشاشة معلومات مرئية لهذه المقاييس التي تعد مهمة جدا لتدريب الرياضيين ومجالات الطب الحيوي”.