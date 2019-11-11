ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا موقف تركيا مع حكومة الوفاق بـ”الكبير جداً والشجاع”، زاعماً أنها لم تخترق أي قوانين سواء قوانين ليبية أودولية.

باشاآغا وفي تصريحات لقناة الجزيرة القطرية تابعتها صحيفة المرصد أمس الأحد قال:”حكومة الوفاق عندما رأت فوق رأسها طائرات تضرب في أبناء طرابلس وتقصف في مطار معيتيقة طائرات مسيرة بدون طيار فمن حقها أن تتعامل مع أي دولة لتحمي أبنائها وأولادها وبناتها ونسائها وعزائزها وتحمي مدينة طرابلس وهذا حق مشروع للدفاع عن النفس ولن نخجل فيه”.

وأضاف:” العدوان على طرابلس كان مشروعاً كبيراً جداً ويتم الإعداد له من سنوات وبعد الرابع من أبريل الماضي تصدينا له واكتشفنا حجم التسليح التي دعمت به هذه الدول حفتر واستطعنا تدمير 3منصات صواريخ حديثة جداً تم تزويد حفتر بها في مدينة غريان ودمرنا واحدة في الجفرة ومازال لديه العديد من هذه المنصات وبحسب قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا يعتبر هذا انتهاك صارخ من حفتر والدول الداعمة له لهذه القرارات”.

وتابع:” أن إعلام حفتر وأبواقه اتهمتنا في المنطقة الغربية بأننا تحصلنا على أسلحة وأن هناك باخرة قدمت إلى ميناء الخمس ومصراتة وطرابلس وكان على متنها أسلحة وكانت بروباجندا إعلامية كبيرة وليست حقيقة” متناسياً بأن سفينة الاسلحة التركية قد جاءت إلى ميناء طرابلس أمام الناس وعلى الملأ وتم تصويرها صور ثابتة وفيديو وهي تنزل شحنتها من المدرعات والذخائر التركية.

عضو البرلمان المقاطع عن مدينة مصراتة إختتم حديثه بالقول:” لن تكون هناك طاولة مفاوضات مع حفتر لكن سيكون هناك طاولة حوار مع إخوتنا في المنطقة الشرقية”.