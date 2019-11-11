ليبيا – دانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة الدكتور عبد الفتاح المالطي والمسجل العام للجامعة أحمد مسعودأثناء مرورهما على طريق سرت الجفرة.

وزارة التعليم أوضحت في بيان لها أمس الأحد أنها تتابع بقلق واهتمام حادثة الاختطاف، معتبرةً أنها حادثة شنيعة وانحراف خطير عن القيم الراقية التي نشأ عليها المجتمع الليبي.

وحمّلت الوزارة الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف المسؤولية القانونية، حاثةً كل الجهات المعنية في ليبيا للإهتمام والعمل على كشف ملابسات الحادثة.

وطالبت الجهات الأمنية ونقابات أعضاء هيئة التدريس والحكماء والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لضمان سلامة أرواح المختطفين وإطلاق سراحهما وإعادتهما إلى أهلهما سالمين.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة بالتدخل والإفراج عنهما، مطالبةً الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام للقيام بواجبها تجاه هذه الحادثة.

يشار إلى أن المالطي ومسعود اختطفا أثناء ذهابهما يوم السبت الماضي إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل لمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.