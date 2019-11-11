تونس – نفت تونس، الإثنين، صحة أخبار تفيد بعودة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وقالت الوزارة إن الأخبار المتداولة “بالمدّة الأخيرة على شبكات التّواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخباريّة التّونسيّة والأجنبيّة حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة، أو شاركوا في عمليّات ذات صبغة إرهابيّة ببؤر التّوتّر، مجانبة للصّحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرّأي العامّ”.

وأكدت أن “كلّ من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابيّة خارج الحدود التّونسيّة ومشاركته في أعمال إرهابيّة، تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل (الهيئات) القضائيّة المختصّة، ممثّلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجموعة محاكم مختصة)، حتّى يتّخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.

الأناضول