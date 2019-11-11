أوكرانيا – اكد أوليغ لياشكو، رئيس الحزب الراديكالي في أوكرانيا، إن سلطات بلاده، اتخذت قرارا سياسيا بالتوقف عن شراء الكهرباء من روسيا.

وتساءل هذا السياسي، على صفحته في “فيسبوك”: “كيف سيتم تنفيذه في الواقع العملي – من خلال إدخال تغييرات على القانون، أو عبر قرار حكومي، أو قرار آخر سنرى ذلك قريبا”.

وزعم لياشكو، بأن أوكرانيا “فقدت بسبب التوسع الروسي” في سوق الطاقة الأوكرانية، عدة مليارات هريفنيا.

في عام 2015، قررت سلطات كييف وقف شراء الكهرباء من روسيا. وتم استئناف الاستيراد فقط في سبتمبر 2019. ثم سمح برلمان أوكرانيا بشراء الطاقة الكهربائية من روسيا، وبيلاروس، بموجب اتفاقيات ثنائية. بعد ذلك، بدأت شركة “نفطوغاز أوكرانيا” بشراء الكهرباء من بيلاروس بموجب عقد طويل الأجل.

المصدر: نوفوستي