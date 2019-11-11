ليبيا – إدعى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن هناك أسرى من قوات العدل والمساوة والجنجويد تحديداً لدى مسلحي الوفاق، مشيراً إلى أنه لايتم إستغلال مثل هذه المعلومة وإستعملها ضمن ملفات الدفاع عن القضية.

عبدالعزيز لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن جميع المعلومات موثقه لكن لم يتم إستخدامها بالطريقة الجدية خاصة في ظل عدم أداء الدبلوماسية لكامل واجباتها وتحويل الملف لرأي عام عالمي.

وإستطرد حديثه:” أين كان عضو المجلس الرئاسي معيتيق الإسبوع الماضي وما الذي قام به في السودان هنا الكارثة أحمد معيتيق يذهب للسودان ويلتقي الرئيس ووزيرة الخارجية دون عقد مؤتمر صحفي هذا يعني أنه أجرى زيارة غير دبلوماسية، ولم نسمع تصريح للرئاسي يقول نحن غير معنيين بأي نتائج لبرلين ما لم تحضر تونس والجزائر كدول جوار وتركيا داعمة لنا وقطر للأسف السراج يوم 24 الشهر الماضي أصدر قرار لوفد ليبي برئاسة مدير إدارة التعاون ومجموعة أخرى لزيارة روسيا لكن من سيعطيهم التأشيرة”.

وبيّن أن المجموعة هي عبارة عن وفد فني مهمته ترتيب زيارة لرئيس المجلس الرئاسي للإجتماع مع مختلف القطاعات لكن عدم تعامل الرئاسي بجدية مع هذه الأمور الطرف الآخر لن يبدي أي إهتمام لها وفقاً لقوله.

ختاماً طالب الرئاسي بضرورة التعامل بجدية وحزم مع الوضع الحالي كونه صراع مشاريع بدلاً من الحركة العشوائية التي يقوم بها.