ليبيا – أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عبداللطيف التونسي صحة الكتاب المتداول بشأن طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير اتخاذ إجراءات حيال العملة المطبوعة في روسيا التي وصفها الرئاسي بالمزيفة والمخالفة للقانون.

التونسي رد على سؤال في تصريح خاص لقناة “218” حول ما إذا كان المركزي قد شرع في الإجراءات التي طلبها الرئاسي، نافياً علمه بأي خطوات تجري الآن لتنفيذ التعليمات.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نفى أن يكون حذر من التعامل بالعملة النقدية المطبوعة في روسيا من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء بقيادة علي الحبري.

ويذكر أن المجلس الرئاسي كان قد بعث برسالة للجنة المالية في البرلمان بمدينة طبرق عام 2016 يجيز فيها تداول العملة المطبوعة في روسيا وفق بيان المصرف المركزي في البيضاء أصدره في 26 سبتمبر الماضي.