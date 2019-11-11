ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب إن عملية وقف إطلاق النار في طرابلس تتوقف على مدى قابلية الأطراف المتقاتلة.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد إلى أن قرار وقف إطلاق النار سيكون من قبل قادة الميدان في الشارع حال التوافق عليه، كاشفاً عن وجود قبول من الطرفين بشروط لوقف إطلاق النار دون ذكره هذه الشروط.

ولفت إلى أن القادة في الميدان لديهم تخوفات بشأن ضمان عدم تعزيز أي طرف أخر لقواته خلال عملية قف إطلاق النار وأنه حال توحيد الموقف الدولي لاتخاذ قرار وقف إطلاق النار سيساهم في القبول به حتى اتخاذ أي خطوات سياسية.