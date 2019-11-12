انجلترا – أبدى البرازيلي أليسون بكير حارس مرمى ليفربول، سعادته البالغة بفوز فريقه على منافسه مانشستر سيتي.

وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، أمس الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ 12.

وقال أليسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس “لقد نفذنا تعليمات المدير الفني يورجن كلوب على أكمل وجه”.

وأضاف “كنا نعلم أنها مباراة صعبة، مانشستر سيتي من أقوى الفرق في العالم، لكن نحن على الطريق الصحيح، الفوز يمنحنا الثقة كي نؤدي بشكل أفضل”.

ونوه أليسون “نعرف ما هو هدفنا، من أجل حصد لقب البريميرليج، يجب عليك أن تتحلى بالتركيز الشديد”.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 34 نقطة، فيما استقر رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: كووورة