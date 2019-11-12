ليبيا – إجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقاب الإدارية مناقشة مدى إستعداد الهيئة العامة للكهرباء لموسم الشتاء والمشاكل التي تواجه الهيئة.

كما تناول اللقاء الملاحظات التي تم تسجيلها على الهيئة العامة للكهرباء من خلال متابعة الهيئة لاداءها خلال المدة الماضية وردود الهيئة العامة للكهرباء على تلك الملاحظات.

وبدوره،أكد الحاسي على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات لتذليل الصعوبات من أجل أن يكون وضع الشبكة خلال فصل الشتاء جيد.