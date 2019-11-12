ليبيا – ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش أمس الإثنين وضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل.

الأحيرش بحث هذا الملف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء المكلف الطاهر محمد و مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية نجاة العريبي.

واستعرض الاجتماع الإجراءات القانونية التي يجب إتخاذها للشركات الجوية الناقلة التابعة للهيئة العامة للمواصلات و النقل بالحكومة الليبية المؤقتة ووضع آلية لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للهيئة.