الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب امس بعد أن كانت لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المستمرة حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني والتباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة عند 1462.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كانت عقود الذهب الأمريكية الآجلية مستقرة عند 1462.90 دولار للأوقية.

وقال براين لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة ”أسعار الذهب منخفضة جدا الآن ويغتنم المستثمرون هذه الفرصة لتكوين مراكز في المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا إذ مازال مرشحا للصعود، في ضوء المخاوف حيال حرب التجارة والاقتصاد العالمي.“

وأضاف لان أن شراء البنوك المركزية للذهب، وخاصة في الصين، يدعم الأسعار أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن محادثات التجارة مع الصين تتقدم ”بشكل جيد جدا“ لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان الأمثل لبلاده.

كانت واشنطن وبكين اتفقتا على التراجع عن رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجارة، لكن ترامب أنكر في وقت لاحق أي اتفاق من هذا النوع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 886.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1754 دولارا للأوقية.

رويترز