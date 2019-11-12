ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن توقف التعامل والتحفظ على جميع شحنات شركة (تكسوفارما) لتصنيع الأدوية.

هيئة الرقابة الإدارية طالبت في خطاب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها بإيقاف التعامل مع شركة (تكسوفارما) العلامة التجارية المستجلبة من إحدى الشركات الليبية.

وأكدت الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها التحفظ على جميع الشحنات إلى حين انتهاء الهيئة من إجراءات البحث والتحقيق في القضية رقم 19 لسنة 2019م المتعلق موضوعها بتقرير لجنة تقييم المصادر بإدارة الأمن الاقتصادي حول الأدوية الهندية المزورة الموردة من قبل هذه الشركة.

كما نوّهت الهيئة بأنها ماضية ومستمرة وجاهزة للتصدي لأي مخالفات تهدد صحة و سلامة المواطن.