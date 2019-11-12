ليبيا – أنهى 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب أمس الأول اجتماعا عقدوه في مدينة الحمامات التونسية استمر يومين.

يوسف الفاخري عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الافريقي ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي قال لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين إن الاجتماع كان على غرار الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 أكتوبر الماضي في مصر بهدف تقريب الآراء بين كافة الأعضاء والتئام المجلس بكامل أعضائه.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المشاركين في اجتماع الحمامات بتونس رحبوا بأن تكون مدينة غات مقرا لاجتماع المجلس مكتملا.

يُشار إلى أن أعضاء من مجلس النواب توصلوا خلال اجتماعهم في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر لعدة قرارات تهدف لحل الأزمة الليبية أهمها تشكيل لجنة للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات جنوب غرب ليبيا أو أي مدينة أخرى ولعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الازمة في البلاد.