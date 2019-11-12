ليبيا – قام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوزيع شحنة التطعيمات ضد مرض الانفلونزا على كافة بلديات ليبيا.

المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات الصادق البهيليل أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز توزيع اللقاحات الخاصة بمكافحة الانفلونزا على كافة أرجاء البلاد استعداداً لانطلاق الحملة الوطنية ضد مرض الانفلونزا السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر.

وأشار البهيليل إلى أن مخصصات بلدية طرابلس سيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية صباح اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة مرض الانفلونزا تستهدف فئات تتمثل بالنساء الحوامل ومقدمو الخدمة الصحية والأشخاص التي تتجاوز أعمارهم 55 عام والمصابون بأمراض مزمنة.