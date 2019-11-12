فيينا – ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى تقدم في مفاوضات التجارة بينهما.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود “برنت” بارتفاع نسبته 0.5% إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى 56.55 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب يوم السبت، إن المحادثات مع الصين تمضي “بشكل جيد جدا”، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن. وقال أيضا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وستكون الأسواق متعطشة لأي جديد بشأن المحادثات مع بكين.

المصدر: “رويترز”