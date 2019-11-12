انجلترا – هل تشعرين بالنعاس المفاجئ خلال النهار؟ يرتبط هذا بأسباب مختلفة منها تناول بعض أنواع الطعام .

وأشارت دراسة أسترالية حديثة نشرت نتائجها في دورية Nutriments إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكربوهيدرات قد تزيد من احتمال الشعور بالنعاس خلال النهار.

ووجد الباحثون أن من أبرز تلك الأطعمة زيت جوز الهند أو النخيل، الزبدة، منتجات الحليب والكيك والشوكولا.

وقال البروفيسور روبيرت أدامز المشرف على الدراسة: “يمكن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم وخصوصاً أولئك الذين يعملون ليلاً أن يستفيدوا من بعض الأطعمة التي تساعد على النوم خلال النهار”.

وفي موازاة ذلك حذر تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي الذي نشر نتائج الدراسة من تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون المشبعة بكثرة لأنها تعزز ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين.

وكالات