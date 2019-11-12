ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف محمد عماري زايد أمس الإثنين عدد من مراقبي التعليم بالبلديات وممثلين عن تنسيقيات ونقابات المعلمين بحضور وكلاء الوزارة ومديري عدد من الإدارات المختصة.

عماري تقدم وفقاً لغدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بالاعتذار لشريحة المعلمين عن التقصير تجاههم، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم المعلم وكل العاملين بالقطاع للنهوض بالعملية التعليمية.

واستعرض أمامهم الخطوات التي ستتخذها الحكومة تجاه إقفال عدد من المدارس بعدد من البلديات ومنها إعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مؤخراً.

وقام بوضعهم في صورة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن توحيد جدول المرتبات للعاملين كافة بالدولة وعزم الحكومة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية لقطاع التعليم بشكل يضمن الرفع من مستوى العملية التعليمية.

كما أكد للمجتمعين التعليمات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لصندوق التأمين الصحي بأن تكون شريحة المعلمين أولى المستهدفين من خدمات الصندوق.

وأبدى الحضور ارتياحهم من الخطوات التي استعرضها عماري أمامهم، مؤكدين على ضرورة العمل بشكل مواز لافتتاح المؤسسات التعليمية خلال الأيام القادمة.

هذا واتفق المجتمعون على جملة من الخطوات العملية التي تضع المعلم في صورة الإجراءات الواجب اتخاذها بالخصوص.