ليبيا – قال وزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي أمس الإثنين إن إطلاق مشروع ضخم لإعادة الإعمار في ليبيا يتطلب تهيئة الظروف الأمنية والظروف الأخرى الملائمة لذلك.

الجهيمي أشار في تصريح للأناضول على هامش افتتاح أعمال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 400 شخصية من 12 دولة بينها تركيا إلى الإستعداد لبدء مشاريع البناء متى تهيأت الظروف فالعمل مستمر بطبيعة الحال وإن كان في نطاق محدود.

وأعرب عن أمله في تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين ليبيا والمغرب حيث سيمكن منتدى الرباط من اكتشاف فرص الاستثمار في ليبيا بالمرحلة المقبلة على ضوء برنامج إعادة الإنماء، مبدياً آماله بأن يكون المؤتمر بمثابة منصة للتلاقي والتواصل والتباحث والتفاوض بين المستثمرين من البلدين ومن الدول الأخرى المشاركة.

وإعتبر أن قطاع الطاقة مهم جداً ويحظى بالحصة الأكبر في الميزانية، مؤكداً على إعتماد ميزانية لإنفاق 12 مليار دولار على مستوى مشاريع النفط والغاز المختلفة بما في ذلك إصلاح البنيات التحتية ثم دعم النشاطات الاستكشافية والتسويق.

كما استطرد حديثه: “لدينا مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء تتعلق بالصيانة وإعادة التأهيل ونأمل في تطوير قطاع الطاقة الشمسية ليساهم بما لا يقل عن 20% في الإمداد الطاقي بليبيا بحلول العام 2030، المطلوب تنفيذ مشاريع في الحين وسنطلق مشروعاً قريباً لإنتاج 100 ميغا من الطاقة الشمسية.

واعتبر وزير التخطيط بحكومة الوفاق أن تجربة المغرب ممتازة في إنتاج الطاقة الشمسية ونريد الاستفادة منها.