انجلترا – كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الشجار الذي نشب بين رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي، وجو غوميز مدافع ليفربول، في معسكر منتخب إنجلترا، وذلك على خلفية مباراة فريقيهما في الدوري.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن سترلينغ أثناء دخوله المطعم في معسكر منتخب إنجلترا، شاهد مجموعة من اللاعبين يضحكون ومن بينهم غوميز.

وأشارت إلى أن سترلينغ ذهب مباشرة إلى غوميز وقال له: “تعتقد أنك رجل كبير الآن”.

وأوضحت “سكاي سبورتس” أن كلمات سترلينغ قوبلت بمزيد من الضحك، واعتقد اللاعبون أن الأمر مجرد مزاح بين الاثنين.

وقالت إن سترلينغ سار نحو غوميز وحاول جذبه من رقبته، ورد مدافع ليفربول على الأمر بشكل غاضب، قبل أن يتدخل نجوم المنتخب للفصل بين اللاعبين.

وظهر جو غوميز في التدريبات وهو يعاني من كدمة على الوجه، يبدو أنه أصيب بها خلال الشجار مع لاعب مانشستر سيتي.

وأضافت المصادر أن اللاعبين غادرا المطعم وتدخل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، للتوسط في الأزمة، حيث التقى غوميز وسترلينغ في الحديقة، واعتذر الأخير عن تصرفه، واتفقا على تجاوز الأمر.

وقرر غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استبعاد رحيم سترلينغ من تشكيلة “الأسود الثلاثة” في مواجهة منتخب مونتينيغرو “الجبل الأسود”، يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات يورو 2020.

يذكر أنه نشب شجار بين غوميز وسترلينغ خلال مباراة فريقيهما ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (3-1)، يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات