السعودية – ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية للأعوام الثلاثة المقبلة، حسب ما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية الاثنين.

ومن المقرر أن تقام تقام النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 4 فرق فقط في يناير المقبل،وفقا للنظام الجديد، وقد وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد.

وسيلعب برشلونة كبطل لليغا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل.

وشارك في سحب القرعة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.

وسيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم 8 يناير، وسيخوض برشلونة مواجهة أتلتيكو في اليوم التالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

وستقام بطولة السوبر الإسباني في السعودية لثلاث سنوات قادمة، بناء على الاتفاق الذي تم بين رابطة الدوري الإسباني (الليغا) والهيئة العامة للرياضة في السعودية، مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

يذكر أن البطولة ستتزامن مع فترة التوقف الشتوية للبطولات الأوروبية، على أن تستضيفها مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

المصدر: وكالات