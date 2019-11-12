وأثار ساري دهشة الجماهير بعدما قام باستبدال رونالدو في الدقيقة 55 وشارك بدلا منه ديبالا، بعد أيام قليلة من تغييره أيضا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي وبدى على “الدون” عدم الرضا.

وتحدث ساري لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قائلا: “يجب أن نشكر رونالدو لأنه قام بتضحية ليكون هناك في موقف صعب حتى النهاية، لقد فعل كل شيء ليلعب لكني رأيت أنه لم يكن سليما واعتقدت أنه من الأفضل أن أخرجه”.

وأوضح “كل لاعب طبيعي يجب أن يكون منزعجا من تغييره، خاصة إذا كان يعمل جاهدا ليكون في الملعب، في الشهر الماضي كان يشعر ببعض المشاكل القليلة في الركبة، كان في التدريب وأصيب في الرباط الجانبي، عندما يتدرب بكثافة عالية أو يلعب فإن ذلك لا يجعله متوازن فيؤدي ذلك إلى تلف في الساق والفخذ”.

وأضاف ساري “رونالدو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي”.

وعن غونزالو هيغواين، قال: “غونزالو لا يسجل بنفس القدر الذي سجله في الماضي لكنه يعمل بجد لمساعدة الدفاع، ويعاون بشكل جيد زملائه في الفريق ويكون دائما جاهزا للمساعدة”.