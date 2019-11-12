لبنان – طلب الرئيس اللبناني ميشال عون خلال استقباله السفراء العرب في لبنان، مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددا، عارضا عليهم الأوضاع الراهنة وتطوراتها في بلاده.

وأطلع عون، سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان على الأوضاع الراهنة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

وشرح الرئيس عون لوفدين، كل على حدا، “وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة”.

وتطرق الرئيس اللبناني، إلى “المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائبا، والتي أعاد التأكيد عليها مؤخرا”.

وأعرب السفراء عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، مركزين على “أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات”.

وحضر اللقاء سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، وسفراء كل من روسيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وكذلك المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وتواصلت الاحتجاجات لليوم الـ 27 على التوالي في عدد من المناطق اللبنانية، وأغلق المحتجون عددا من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين.

المصدر: وكالة الوطنية للإعلام