ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن إيطاليا وألمانيا تعملان معا من أجل ضمان نتيجة إيجابية لمؤتمر برلين المزمع عقده قبل نهاية العام بشأن ليبيا.

كونتي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فيلا بامبيلي في روما وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين قال:” نحن مقتنعون تماما بالتزام متماسك وصادق من جانب المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذه النتيجة لمؤتمر برلين”.

وشدد كونتي على أنه لا يمكن للخيار العسكري أن يضمن أي حل مستدام في ليبيا، داعياً إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

رئيس الوزراء الإيطالي إختتم تصريحه بالقول:” سنشارك بنشاط وبأفضل النوايا في هذا المؤتمر لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار في ليبيا لصالح شعبها والمنطقة بأسرها”.