ليبيا – حذر المجلس الاعلى للدفاع في إيطاليا من عواقب أشد خطورة على الوضعين الاجتماعي والأمني ​​في ليبيا مع إستمرار المواجهة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

المجلس الأعلى للدفاع الذي إلتئم مساء أمس الاثنين في العاصمة روما برئاسة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا أشار وفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية اليوم الثلاثاء إلى أنه بناء على تحليل للإجراءات الدبلوماسية الجارية ومواقف الجهات الفاعلة المحلية والدولية هناك حاجة للتغلب على القضايا الحرجة التي تمنع استئناف الحوار بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما أمس الاثنين على الحاجة في ليبيا إلى وقف سريع لإطلاق النار حيث وأعلن كونتي أن إيطاليا وألمانيا تعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين وقال :”ستبذل كل جهد ممكن لتسريع تحقيق الاستقرار في ليبيا”