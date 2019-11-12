مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

مسقط: نأمل في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية

مسقط – قالت سلطنة عمان، الثلاثاء، إنها تأمل في الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.

جاء ذلك في بيان للخارجية العمانية نشرته على حسابها بـ”تويتر”، غداة لقاء السلطان قابوس بن سعيد ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي غادر السلطنة إثر زيارة استمرت يومين.

وأوضح البيان أن السلطنة “ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية”.

وأضاف: “تأمل السلطنة بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في اليمن”.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شهدت الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

واليوم، قال نائب وزير الدفاع السعودي، إنه اطلع على رؤية السلطان قابوس، بشأن أوضاع المنطقة، دون تفاصيل.

وفي السنوات الأخيرة نادرا ما يظهر السلطان قابوس في لقاءات أو مناسبات.

ومسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، الذي يُسند لخالد بن سلمان وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.

الأناضول