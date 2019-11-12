إسبانيا – دخل اللاعب الياباني الشاب، تاكيفوسا كوبو، المعار من ريال مدريد إلى نادي ريال مايوركا، تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى من أوسع أبوابه، كأصغر لاعب ياباني يسجل هدفا.

وسجل اللاعب الواعد كوبو باكورة أهدافه، في الليغا الإسبانية، وثالث أهداف فريقه في مرمى ضيفه فياريال “الغواصات الصفراء”، في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

وأحرز تاكيفوسا كوبو أول أهدافه في الليغا، وهو في سن 18 عاما و159 يوما، ليصبح أصغر لاعب ياباني يسجل هدفا في أحد الدوريات الأوربية الكبرى.

وانضم كوبو، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو، وانتقل، خلال الميركاتو ذاته، إلى صفوف نادي ريال مايوركا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020.

يذكر أن تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ “ميسي اليابان” قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، في الفترة ما بين (2011 و2015 )، وعقدت جماهير الفريق الكتالوني الآمال عليه ليكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد “البلوغرانا”، بعد انتهاء مسيرته الكروية، لكن الياباني انتقل إلى صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

المصدر: وكالات