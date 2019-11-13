أستراليا – قد تشعرين بالإرهاق أو أن الوقت غير كافٍ لطهو وجبة صحية لأفراد أسرتك، فتعتمدين إلى اختيار الوجبات السريعة. إذا كان معدل اختيارك للوجبات السريعة عالياً، ربما حان الوقت لتغيير هذه العادة الصحية البالغة الخطورة.

فقد أشارت دراسة أسترالية أجريت في جامعة نيوكاسل، ونُشرت في يوروبيان هارت جورنال، إلى الآثار الصحية الخطيرة المترتبة على الإفراط في تناول الأطعمة السريعة، حيث أجرى الباحثون فحصاً لبيانات سكان بعض المناطق في أستراليا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 إلى 2013، ووجدوا أن المناطق التي تزداد فيها منافذ بيع الأطعمة السريعة، يزداد معدل إصابة سكانها بالأزمات القلبية فيها إلى 4 إصابات لكل 100 ألف شخص، لما تحتويه هذه الأطعمة من كميّات كبيرة من الدهون والملح والسعرات الحرارية، والذي يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الضغط والسكري، والسمنة والنوبات القلبية.

ووجّه الباحثون نصائحهم للأمهات، بضرورة الاعتماد على نظام غذائي صحي متوازن، وتجنّب الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، من أجل الحفاظ على صحة أفراد عائلاتهم، وتقليل نسب الإصابة بالنوبات القلبية.

وكالات