واشنطن – يشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أول اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن غدا الخميس.

وسيبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع الذي وصفته الخارجية الأمريكية بـ”الاستثنائي”، استراتيجية استمرارية محاربة داعش في مرحلة ما بعد التحرير والمرحلة المقبلة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبي بكر البغدادي مؤخرا في سوريا.

وأكد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن الوزراء المشاركين سيركزون بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وعلاقتها باستقرار وأمن المنطقة، كما قال البيان إن بومبيو يتطلع قدما إلى استضافة نظرائه من وزراء خارجية دول التحالف، لمراجعة الخطوات التالية في الحملة المشتركة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش.

وفيما سيتم استعراض الخطوات المقبلة، أكدت الحكومة الأمريكية على أن التحالف لا يزال هاما للغاية لناحية الجهود والالتزامات المشتركة، كما شددت على أنها مصممة على منع عودة داعش إلى سوريا والعراق وأنها تواصل العمل مع التحالف الدولي لتدمير فلول داعش وإحباط طموحات التنظيم العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت نشر قواتها في سوريا وأرسلتها إلى أماكن أخرى من المنطقة، وأعلنت الحكومة الأمريكية عزمها إبقاء بضع مئات من الجنود في سوريا، لاسيما في قاعدة التنف بالقرب من الحدود مع الأردن، إضافة إلى عدد غير معلن في شمال شرق سوريا في محافظة دير الزور لـ”حماية” حقول النفط في المنطقة.

المصدر: “الغد”