ليبيا – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أن الحكومة المؤقتة تعمل على استعادة هيبة الدولة الليبية.

الحويج نوّه في كلمته خلال ندوة بمعهد فريدمان بالعاصمة الإيطالية روما وفقاً لموقع “المختار العربي”إلى أنه لن تكون هناك دولة قوية في ظل وجود دويلات داخل الدولة وأنه لن تكون هناك دولة في ظل وجود مراكز ضغط تملك السلاح.

وأضاف أنه بمجرد استعادة الدولة وهيبتها سيتم فتح الباب للاستثمارات والتنمية والتعاون،مشيراً إلى أنه عند حدوث ذلك فلن تكون ليبيا مكانا لنقل المهاجرين أو الهجرة،مشددا في الوقت ذاته على أن من كان جزءا من المشكلة لن يكون جزءا من الحل.

وجه الحويج في ختام حديثه سؤالاً للصحفيين المشاركين في الندوة،قائلاً: “لماذا الهجرة من طرابلس إلى روما أو إيطاليا، ولماذا لا توجد هجرة من بنغازي أو البيضاء أو من سوسة أو من درنة أو الساحل أو من طبرق، لماذا لا توجد هجرة؟”.