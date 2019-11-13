الولايات المتحدة – يقول العلماء إن ما تأكله ليس المسؤول الوحيد عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بل أن توقيت تناوله قد يلعب دورا كبيرا في ذلك أيضا.

وأظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللائي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطرا أكبر للإصابة بالقاتل الرئيسي في العالم.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر لديهم المزيد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، ومؤشر كتلة جسم (BMI) مرتفع، وضعف في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وتم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية باستخدام تدابير الحياة البسيطة السبعة لرابطة القلب الأميركية، والتي تشمل: عدم التدخين، والنشاط البدني، والأكل الصحي، والبقاء نحفاء، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

أظهرت الدراسات باستمرار أن المشاركات اللائي التزمن بمزيد من الإجراءات قل لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتوصلت النتائج إلى أن النساء اللائي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة السادسة مساء، كان لديهن ارتفاع في ضغط الدم، في المتوسط.

ولم تنظر الدراسة في بيانات الرجال، لكن العلماء يشيرون إلى إمكانية حدوث آثار مشابهة لديهم، حيث وجدت دراسة سابقة، على سبيل المثال، أجرتها جامعة هارفارد أن الرجال الذين ينغمسون بانتظام في “وجبة خفيفة منتصف الليل” لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك، عقب مسح شمل 27 ألف رجل لدراسة العادات الغذائية عام 1992.

وكالات