ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن مقاتلات القوات الجوية تمكنت من تنفيذ واجبات ومهام قتالية بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

المسماري أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه تم رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت وهي عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية.

وأشار المسماري إلى أن العمليات العسكرية تشهد تطوراً مهماً في الأداء والقدرات ومنها قدرات السلاح الجو التي أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف:”وعليه اتخذ القرار بتنفيذ غارات جوية بعدة طائرات مقاتلة انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة مما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد”.

كما نوّه إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت على أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات الموجعة هو تدمير القدرات والإمكانات وحرمان المليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها.

اللواء المسماري لفت إلى أن السلاح الجوي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلاً ونهاراً ،موضحاً أن القيادة العامة تؤكد أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبه 100٪ وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.