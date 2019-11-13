ليبيا – أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الإنتهاء من الجزء المتعلق بالتدريب والتأهيل من الخطة الاستراتيجية لعام2018/2020 التي أطلقتها الوزارة ومن بين مسستهدفاتها تخرج10 آلاف فرد للإنضمام إلى هيئة الشرطة الليبية.

بوشناف وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدفعتين 64 و 65 من أعضاء هيبئة الشرطة التي أطلق عليها اسم دفعة شهداء وزارة الداخلية قال:”نكاد أن نفرغ من تدريبهم وتأهيلهم في كل مديريات الأمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا،إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الأمن ببناء مقرات جديدة لمديريات الأمن ومراكز وأقسام وإدارات الشرطة وصيانة غيرها،وسننتقل بإذن الله مطلع العام القادم إلى تنفيذ المرحلة الأخيرة من الخطة الاستراتيجية وهي خلق توازن بين الأفراد والتقنية رغم شح الموارد لدى الحكومة الليبية المؤقتة”.

وأضاف:”تمضي وزارة الداخلية بخطوات واثقة نحو إعادة بناء قطاع أمني محترف حقيقي حيث كانت أجهزة الأمن هدفا للإرهاب قصد إنهاء وجودها لتفسح المجال لأجهزة خلقوها لاستكمال سيطرتهم على الوطن وأهله، لكن هيهات”.

المستشار بوشناف ثمن جهود رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لإصداره التعليمات بصيانة المقرات الأمنية ومنها المقر الذي تم فيه الإحتفال والذي كان خرابا وقاعا صفيفا ليقين رئيس الحكومة أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالأمن الذي يتقدم عوامله بل ويجسدها،على حد تعبيره.